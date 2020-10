ORAN : Trois arrestations et saisie de 800 psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité notamment celle liée au trafic de stupéfiants, les éléments des services de police de la 14e sûreté urbaine ont réussi à démanteler dans deux opérations distinctes, trois individus, âgés entre 38 et 44 ans, en possession de 827 psychotropes de différentes marques ainsi qu’un montant de 9290 dinars , qui serait le revenu de la vente illégale de drogue. S’agissant de la première opération, notre source a expliqué que les policiers de ladite sûreté urbaine avaient déclenché une enquête sur la base d’information, selon laquelle, deux individus s’adonnaient au trafic de psychotropes. Un travail minutieux de surveillance a permis d’identifier les suspects et de confirmer l’information et de les arrêter. Les enquêteurs avaient procédé lors des investigations à une perquisition au niveau du domicile du principal mis en cause dans cette affaire. L’opération s’est soldée par la saisie de 367 comprimés hallucinogènes de différentes marques, à savoir 131 comprimés de Kietyl, 180 de Glucophage et 56 de Parkidyl. Un montant de 8790 dinars .La seconde opération effectuée par les mêmes services a permis à l’arrestation d’un troisième dealer à haï Louz (ex Les Amandiers) en possession de 460 comprimés psychotropes de différentes marques ainsi qu’une somme de 500 dinars ont été saisis lors d’une opération de perquisition au niveau de son domicile. Une fois les procédures achevées tous les mis en cause seront présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal compétent pour les chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs détention et commercialisation illégale de psychotropes et de produits pharmaceutiques. Ils risquent de lourdes peines.