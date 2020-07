ORAN : Sit-in des travailleurs de la société Somiz devant la wilaya

Selon le représentant de ces travailleurs : « Le détachement consiste à assurer leurs missions au sein de cette entreprise privée pendant une année, quoiqu'ils ont signé un contrat de 3 mois, tout en gardant tous leurs avantages auprès de la société mère «Somiz» Malheureusement, depuis la propagation de la pandémie du Coronavirus, ces travailleurs contraints de rester confinés chez eux, ont vu leurs salaires beaucoup diminués , en compagnie d'un bon nombre d’autres travailleurs qui n'ont pas été rémunérés du tout. Durant la journée du 23 juin dernier, les travailleurs se sont rapprochés de l’administration de l’entreprise « Gonani » afin de renouveler le contrat qui est arrivé à expiration depuis 3 mois mais à leur grande surprise, les responsables de la dite entreprise ont refusé catégoriquement cette procédure, et ont même fait appel à la brigade de gendarmerie nationale de la commune de Béthioua pour disperser le groupe qui a voulu en savoir plus sur les causes d’une telle décision. Notre interlocuteur a affirmé que « ces agissements sont à l’encontre du code du travail établi par l’Etat, des pratiques que le Président Tebboune a voulu éradiquer, mais qui sont malheureusement toujours présentes dans nos administrations » conclura-t-il. Les travailleurs qui sont désormais poussés vers le chômage, comptent aller le plus loin possible afin qu’ils soient réhabilités. Ils ont d’ailleurs avisé le directeur de l’emploi de la wilaya d’Oran à travers une doléance et une pétition du groupe d’agents concernés. Ils prévoient également hausser le ton à travers des sit-in à l’instar de celui observé mardi devant le siège de la wilaya d’Oran. En attendant la réaction des pouvoirs publics en vue d'une intervention rapide, des dizaines de travailleurs demeurent au chômage technique en attendant des jours meilleurs.