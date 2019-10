ORAN : Sit-in de parents d'élèves devant la mairie d’Ain Turck

La tension était palpable sur les visages des parents d'élèves. «Les conditions d'hygiène ne cessent de se dégrader dans cette école depuis la rentrée scolaire. L'insalubrité règne en maîtresse des lieux dans cette école où il n'y a aucune prise en charge », lancent en colère ces parents d'élèves. L'école que nous avons visitée se trouve dans une situation désolante. Dans la petite cour, des restes de repas, des sacs en plastique, emballages, papiers divers et variés jonchaient le sol. Des odeurs nauséabondes se dégageaient des toilettes collectives. La situation n'était pas meilleure dans les salles de cours. Le sol, les tables et les chaises étaient couverts d’une couche épaisse de poussière. ‘’Les plafonds s'effondrent à tout moment et nos enfants encourent le danger en permanence’’, ont-ils dénoncé. Les écoliers, transis de froid, arrivent difficilement à suivre les cours et essentiellement durant les premières heures de la matinée. Les petits élèves qui n'ont que leurs manteaux et le frottement de leurs frêles mains pour se réchauffer, restent les premières victimes de cette situation, ont-ils ajouté. Les élèves sont contraints de garder leurs manteaux à l'intérieur des classes pour ne pas geler de froid. Ils n'ont d'ailleurs pas le choix vu que les classes ne sont pas en fait dotées de portemanteaux muraux. Depuis l'école a été abandonnée par la mairie», explique un parent. Les parents d'élèves menacent de tenir des actions de contestation cycliques dans les prochaines semaines pour exiger une prise en charge réelle de leurs préoccupations. Sur les lieux de l’effondrement, le directeur de l’école avoue que “des écrits ont été envoyés à l’Assemblée populaire communale (APC) de Ain Turck et aux autorités concernées pour procéder aux travaux d'aménagement et d'entretien de cet ancien établissement malheureusement, rien n'a été entrepris jusqu’à l'heure actuelle. Quelques instants après cet effondrement, aucune des autorités locales ne s'est déplacée sur les lieux pour s'enquérir du désastre. Le maire absent, en compagnie de la tutelle de la cheffe de daïra, le président des parents d'élèves. Tout ce beau monde a brillé par son absence durant cette catastrophe. Une enquête a immédiatement été diligentée pour déterminer les responsabilités des uns et des autres, d’autant que ce sinistre aurait pu faire des victimes durant l’année scolaire. Interrogé sur la suite à donner aux doléances des parents d’élèves présents sur les lieux, aucune suite ne leur a été donnée. Quant aux élèves de la 1re année primaire, ils seront dirigés vers les écoles limitrophes, prêtes à accueillir un nombre suffisant d’élèves”. Ce sinistre n’a, fort heureusement, pas fait de victime.