ORAN : Sept harraga interceptés au large d'Arzew

Les tentatives de l'émigration clandestine ont pris des proportions alarmante ces derniers jours, surtout celles de la gente féminine. Après ceux de la côte de Cap Falcon revoilà que l'on nous informe d'une nouvelle tentative d'émigration clandestine, vers la rive sud de l'Europe qui a été mise en échec, hier matin, par des éléments des garde-côtes, relevant de la façade ouest de la Marine nationale. En effet, selon la protection civile, sept jeunes âgés entre 20 et 31 ans ont été récupérés au large des plages de Cap Carbon dans la commune d'Arzew. Les harraga se portaient bien sauf un qui souffrait d'une maladie chronique. Ce dernier a été évacué vers l'hôpital d'El-Mohgoun. Les six autres ont été remis aux services concernés. En raison d'une météo favorable, ces derniers jours, les tentatives d'émigration clandestine ont repris de plus belle, notamment à l'Ouest, et plusieurs d'entre elles ont été avortées.