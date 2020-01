ORAN : Saisie de produits importés de l’entité sioniste

Dans le cadre des opérations de fouille des différents types de marchandises acheminées par voies aérienne, terrestre et maritime, les services des douanes de la wilaya d’Oran sont tombés sur des produits importés d’Israël. Des opérations distinctes qui ont permis la saisie de sacs de fabrication israélienne estimés à un million de dinars (100 millions de centimes) et cinq (5) containers remplis de pièces de rechange d’occasion importées d’Espagne; que l’importateur a fait passer pour des produits plastiques et animaux comme pour tromper la vigilance des douaniers. Il s’agit des produits d’une valeur de plus de 55 milliards de centimes. Dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon, d’importantes quantités de vêtements et de chaussures de grandes marques contrefaits étaient importés de la Chine. Elles sont estimées à plus de 15 milliards de centimes. Ainsi, l’importateur a été frappé d’une amende représentant le double de la somme déclarée aux services de douanes soit 30 milliards de centimes, tel que le prévoit la loi. A l’aéroport international Ahmed Benbella d’Oran, des armes, des matériels électroniques prohibés, des jumelles et des drones ont également été récupérés. S’agissant du sort des tonnes des produits qui font l’objet de saisie, une bonne partie sera détruite, notamment les pièces de rechange et les vêtements contrefaits.