ORAN : Saisie de plus de 7 000 unités de boissons alcoolisées

Les éléments du groupement de la gendarmerie nationale de Oued Tlelat ont saisi 960 unités de boissons alcoolisées, lors d’une patrouille effectuée sur la route nationale N° 35, liant la commune de Sidi El-Chahmi et celle d’El –Bariya. La saisie est intervenue quand l’attention des gendarmes a été attirée par une voiture de type ‘’Renault Laguna’’ dont le conducteur a été sommé de stopper. Après la fouille du véhicule en question il a été découvert 960 unités de boissons alcoolisées de différentes marques qui ont été saisies et le conducteur arrêté. Dans une autre opération, d’autres éléments de la gendarmerie nationale d'Ain El Karma ont pu saisir 3727 unités de boissons alcoolisées de différents types et tailles, lors d’une patrouille effectuée à travers la région de ladite commune. C’est précisément sur la route nationale N° 21 reliant la commune de Boutelis à celle d’El-Ançor dans le village de Bakok, qu’une voiture de type ‘’Kia’’ dont le propriétaire s'est enfui vers une destination inconnue a attiré l’attention des gendarmes qui après la fouille du véhicule, il a été découvert 3727 unités de boissons alcoolisées. Poursuivant leur mission, les éléments de la Sécurité Routière ont saisi une autre quantité estimée à 1848 unités lors de points de patrouille et de contrôle à travers la Route Nationale N ° 4 liant la wilaya d’Oran à Mascara, exactement à proximité de l'aéroport, après la fouille d’une voiture de type ‘’Renault Kango’’, dont le chauffeur a prit la fuite vers une destination inconnue.