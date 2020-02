ORAN : Saisie de plus de 58 tonnes de tabac à chiquer

Plus de 58 tonnes de tabac à chiquer en vrac ont été saisies à Oran et une personne a été interpellée par les éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Oran, a indiqué mercredi un communiqué de cette institution. "En vertu d’un mandat de perquisition, les gendarmes du groupement territorial d’Oran ont interpellé un individu et saisi dans son hangar sise commune d’Es-Senia, aménagé clandestinement en ateliers de fabrication de tabac à chiquer, trois 03 camions et 01 fourgon, avec 16 quintaux de tabac à chiquer en vrac, 2.345 cartons d'emballage, ainsi que du matériel servant dans la fabrication et le conditionnement du tabac à chiquer", précise la même source. Poursuivant les investigations, les gendarmes ont saisi dans un autre hangar appartenant au mis en cause, sis commune d’El-Kerma, "152 tonnes et 20 kg de feuilles de tabac à chiquer, 58 tonnes 7 quintaux et 20 kg de tabac à chiquer en vrac, avec 1.950 cartons d'emballage, ainsi que du matériel servant dans la fabrication et le conditionnement du tabac à chiquer". Les éléments de la Gendarmerie nationale ont interpellé, dans la même wilaya, "un individu âgé de 64 ans et saisi dans son hangar, aménagé clandestinement en atelier de fabrication de tabac à chiquer, d’Es-Senia, 2.108 cartons renfermant 486.040 sachets contrefaits de tabac à chiquer, portant différentes marques et du matériel servant dans la fabrication et le conditionnement du tabac à chiquer".