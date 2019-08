ORAN : Saisie de plus de 30 kg de kif

Les services de la sûreté de la wilaya d’Oran ont réussi, au courant de cette semaine, à mettre en échec une tentative de trafic de plus de 30 kilos de kif traité lors d’une opération qui a permis de neutraliser un réseau spécialisée dans cette activité criminelle, a-t-on appris ce mardi de sources concordantes. Il s’agit d’un réseau criminel spécialisé dans la détention et la commercialisation de stupéfiants transfrontalier composé de 4 personnes âgés entre 26 et 53 ans, tous des repris de justice, dont deux personnes faisant l’objet de recherches dans des affaires similaires, se déplaçant avec de fausses identités, selon la même source. Les quatre individus ont été arrêtés, à bord d’un véhicule, en flagrant délit par les éléments de la brigade de lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, après une enquête sur cette bande. En effet, 30 kilos de kif traité ont été saisis à bord du véhicule, ainsi que des documents d’identité falsifiés et une somme d’argent. D’autre part, après une perquisition effectuée dans le domicile de l’un des mis en cause, une quantité de 128 grammes de kif traité a été également trouvée.