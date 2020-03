ORAN : Saisie de plus de 291 boissons alcoolisées

Les éléments de la Gendarmerie nationale d’Oran ont saisi 291 bouteilles de vin, genre Ricard, whisky et bières et autres marques de boissons alcoolisées lors d’un barrage dressé au niveau de la route de Bir El Djir . Cette marchandise prohibée sans facture, destinée à la commercialisation et la vente illicite a été découverte dans un véhicule touristique de type Hundai , dans le lieu précité. L’opération est intervenue lors d’un contrôle effectué suite à des informations parvenues auxdits services. Le véhicule qui servait au transport de cette marchandise a été saisi. Notons que depuis quelque temps, ce commerce illicite de boissons alcoolisées a pris de l’ampleur dans la wilaya d’Oran. Le mis en cause HM, une fois le dossier clos, présenté par devant le magistrat instructeur du tribunal de la cité Djamel pour les chefs d’inculpation de vente illicite de boissons alcoolisés, a fait l’objet de détention avant sa comparution en audience.