ORAN : Saisie de 72 kg de kif à Boutlélis

Agissant sur information, les agents de la Sûreté de daïra de Boutlélis ont réussi à neutraliser quatre individus âgés entre 30 et 55 ans et procéder à la saisie d'une importante quantité de 72 kg de kif, et d'un zodiac, d'une paire de jumelles, et de deux véhicules, en plus d'une somme d'argent, selon le chef de la Sûreté de daïra de Boutlélis, le commissaire principal Kallouche Mokhtar. Des informations sont parvenues aux policiers selon lesquelles des individus allaient transporter du kif depuis Cap Blanc, en passant par Boutlélis pour arriver enfin à Oran. Un important dispositif a été déployé, a indiqué le responsable et un barrage routier a été dressé tard dans la nuit à l'entrée de Boutlélis. Les policiers ont intercepté un premier véhicule de marque Renault Mégane avec deux individus à bord. La fouille a donné lieu à la saisie de 68 colis de kif traité dissimulés dans le coffre arrière en plus d'une paire de jumelles et d'une somme d'argent de 4 millions de centimes. Les policiers ont également arrêté deux individus à bord d'une Seat Ibiza, qui servaient d'éclaireurs. Une extension de compétence a permis de saisir à Cap Blanc un zodiac au port qui servait à transporter le kif traité. Les mis en cause seront présentés au tribunal à l'issue de l'enquête.