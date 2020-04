ORAN : Saisie de 6000 comprimés de psychotropes

Les éléments de la brigade de la Douanes relevant de la direction régionale anti stupéfiants d’Oran en étroite collaboration avec un détachement de l’ANP de la 2ème région militaire, ont procédé avant hier à la saisie de 6000 comprimés de psychotropes lors d'un barrage dressé sur l’axe routier reliant le quartier El Barki à la localité de Sidi El Bachir où ils ont appréhendé à bord d'un véhicule un suspect. Une fois arrêté, le conducteur du véhicule a paniqué et après une minutieuse fouille, ils ont découvert des plaques de psychotropes estimées à quelque 6000 comprimés de psychotropes bien dissimulées dans le véhicule. Le conducteur a été transféré à la brigade de gendarmerie nationale d'Oran. Une fois la procédure terminée, le mis en cause a été présenté par devant le magistrat instructeur près le tribunal d'Oran et a fait l'objet de détention préventive en attendant sa comparution en audience.