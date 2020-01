ORAN : Saisie de 6 quintaux de viandes blanches avariées

Les services de la Gendarmerie nationale ont saisi une quantité de plus de six quintaux de viandes blanches (poulets) impropres à la consommation devant être distribuée à des commerçants a-t-on appris, jeudi dernier , de ce corps sécuritaire. Cette opération a permis de saisir 600 kg de viandes blanches avariées avant d'être écoulée dans le marché local, la marchandise était transportée dans deux camions frigorifiques, interceptés au niveau de la RN12 entre Haï Nedjma et Sidi Labiod, précise-t-on de même source. Le contrôle de cette marchandise par les vétérinaires a confirmé que la viande était impropre à la consommation humaine et qu'elle devait être saisie, a-t-on précisé de même source. Plusieurs infractions ont été enregistrées contre le propriétaire de la marchandise dont la non-possession d’un registre du commerce lui permettant de pratiquer cette activité, l’absence de certificats vétérinaire et sanitaire nécessaires pour le transport de produits d'origine animale ainsi que l’absence des conditions d’hygiène. La brigade de protection de l’environnement du groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Oran a ouvert une enquête sur l’affaire.