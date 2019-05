ORAN : Saisie de 5,6 quintaux de raisin sec impropres à la consommation

Les éléments du groupement du Darak el watani ont réussi à intercepter une quantité considérable de raisin sec, et de viandes impropres à la consommation, avant qu’elle ne soit écoulée dans le marché rapporte un communiqué de la cellule de communication et des affaires générales. Ces fruits secs ont été interceptés à bord d'un véhicule de marque Citroën en provenance de la wilaya de Sidi Bel-Abbès. Les opérations de vérification effectuées par le service de la qualité ont révélé qu'il s'agit de marchandise impropre à la consommation et contient des produits cancérigènes, ont indiqué, hier, des sources sécuritaires. Par ailleurs, une autre quantité de 266 kg de poulet impropre à la consommation a été saisie avant-hier lors d'une patrouille effectuée par les éléments de la brigade de la gendarmerie de Sidi Chahmi. Cette viande a été découverte à bord d'un véhicule dans des conditions qui laissent à désirer. Les gendarmes qui étaient appuyés par les éléments de la protection de l'environnement du groupement de la gendarmerie d'Oran ont fait appel aux vétérinaires qui ont confirmé que cette viande était impropre à la consommation et qu'elle devait être saisie, conformément à la réglementation. En effet, d'importantes quantités de viandes blanches ou rouges périmées et ne répondant pas aux normes d'hygiène et de qualité ont été saisies ces derniers mois à Oran. Il y a lieu de signaler le local commercial de Yaghmoracène où les gendarmes ont saisi 156 kg de dinde impropre à la consommation. Le contrôle de la qualité des produits alimentaires s'est intensifié, depuis plusieurs jours, à travers toutes les localités de la wilaya. Le wali d'Oran a mis en place une commission pluridisciplinaire composée de tous les services dont le commerce, l'environnement, les services agricoles, les vétérinaires, l'APC et la wilaya, afin de garantir la conformité des produits mis sur les marchés de la wilaya d’Oran.