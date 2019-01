ORAN : Saisie de 450 kg de viande rouge, impropre à la consommation

Agissant sur information, les éléments de la sûreté de la wilaya d’Oran en étroite collaboration avec les éléments des services de fraude de la wilaya d’Oran ont découvert un atelier clandestin de fabrication de produits alimentaires dans des conditions déplorables. Les policiers ont perquisitionné cet atelier où ils ont découvert du matériel d’emballage et d’étiquetage automatique, des quantités de divers produits alimentaires dont du sucre, du miel, des pois-chiches en poudre et diverses épices. Une fois contrôlés, ces produits se sont avérés non conformes aux conditions d’emballage et d’entreposage et ne garantissent pas la protection du consommateur. Toujours dans la même foulée, les éléments de la brigade d'hygiène relevant du secteur de Bir El Djir ont procédé à la saisie de 450 kg de viande rouge impropre à la consommation. Les produits ont été saisis et le propriétaire de l’atelier a été traduit devant la justice qui a ordonné son emprisonnement en attendant sa comparution en audience.