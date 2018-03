ORAN : Saisie de 40 kg de kif et 180g de cocaïne

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la contrebande de drogue, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de la wilaya d’Oran, ont procédé à l’arrestation d’un baron de drogue et à la saisie d’une quantité de 40 kg de kif traité et 180 grammes de cocaïne dans la cité d’Eckmûhl à proximité de la localité de ‘’Chouli’’, a-t-on appris de sources concordantes. Cette interpellation est intervenue suite à des informations parvenues aux services de la PJ, portant sur l’activité suspecte d’un dealer de drogue, actif dans la localité précitée. Les policiers ont tendu une sourcière dans laquelle, ils sont parvenus à neutraliser le suspect en possession de la quantité de drogue précitée.