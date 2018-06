ORAN : Saisie de 3 kg de cocaïne

Oran est devenue par le temps la plaque tournante pour ces barons de drogue qui agissent en toute impunité au niveau de la wilaya d'Oran. Tout juste après l'arrestation de la plus importante quantité de cocaïne soit 700 kg au port d'Oran, revoilà une autre arrestation similaire mais mieux organisé puisque ce réseau est composé de trois dealers selon les informations recueillies auprès d'un quotidien francophone national , qui cite ces agissements néfastes, du fait que ce réseau bien organisé, employait du matériel lourd roulant pour introduire leur quantité de cocaïne bien dissimulée dans un camion de dépannage, qui suite à une information, les éléments de la BRI en compagnie de ceux de la 2e brigade de recherche et d’intervention de la police judiciaire ont pu mettre fin aux agissements de ce nouveau réseau spécialisé dans la commercialisation des stupéfiants. C’est ainsi que, le premier suspect âgé de 33 ans a été appréhendé, à bord de son camion de dépannage de véhicules en possession de 2 plaquettes de 300 grammes de cocaïne bien dissimulées dans son camion prêtes pour la commercialisation au niveau des points de vente notamment les lieux de détente et de loisirs pour ne pas les citer tous , sachant bien qu'ils sont connus, au niveau de la wilaya d'Oran. Poussant leurs investigations plus loin, les éléments de la BRI ont pu maîtriser leur pourvoyeur, dont le domicile a été localisé. Cet individu, lui aussi âgé de 33 ans, était en possession de 20 plaquettes de 2,5 kg et d’un montant de 118 700 DA et ainsi qu’une quantité d’armes blanches.