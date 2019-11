ORAN : Saisie de 2000 bouteilles de boissons alcoolisées à Saint-Pierre

Agissant sur information, les éléments de la sûreté urbaine du 17ème arrondissement de la grande cité Yaghmoracen (ex-Saint Pierre) ont procédé à la saisie de 2000 bouteilles de boissons alcoolisés, notamment des canettes de bières, du vin de table et de whisky au niveau d'un magasin à la rue Mouloud Feraoun. Les deux mis en cause âgés de 30 et 35 ans ont été arrêtés et présentés par devant le magistrat instructeur près le tribunal de la cité Djamel pour les délits de commercialisation des débits de boissons alcoolisées sans autorisation. Ils ont fait l'objet de détention préventive en attendant leur comparution en audience.