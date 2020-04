ORAN : Saisie de 15 tonnes de produits alimentaires

Les éléments du groupement de gendarmerie en étroite collaboration avec les agents du service de contrôle et des fraudes ont procédé avant-hier à la saisie de plus de 15 tonnes de produits alimentaires de première nécessité stockés dans un entrepôt

situé dans la commune de Sidi Chahmi. Cette offensive a été lancée, suite à l'exploitation des informations signalant des mouvements suspects dans un entrepôt, faisant office de monopolisation des produits alimentaires, d'où le feu vert donné par le procureur de la République près du tribunal d'Es-Senia, ayant mis en branle les hommes en tenue verte. La perquisition opérée a abouti à la saisie de 8160 sachets de riz, 2592 boîtes de concentré de tomate, 750 kg de sucre, 1776 sachets de lait en poudre, 972 boîtes de miel, 540 boites de confitures, 7500 kg haricots secs, 1665 kg de lentilles, 500 kg de cacahuètes, 425 kg de raisin sec, 690 kg de café, 16128 cubes de jumbo, 18000 boîtes de biscuit, 1080 sachets de lessive et 3000 bouteilles de ketchup. Aussitôt la saisie opérée, ledit entrepôt a été fermé et scellé, suivie de l'arrestation du commerçant et lancement à son encontre d'une poursuite judiciaire portant le sceau de la spéculation. Les mêmes gendarmes ont, dans une autre opération, démantelé un atelier clandestin de fabrication de mayonnaise dans le quartier El Othmania, ex-Maraval. Cette opération a été déclenchée après que les gendarmes ont, dans un barrage de contrôle routinier qu'ils ont dressé dans le CW 33, intercepté une camionnette transportant illégalement une importante quantité de mayonnaise. Passée aux analyses bactériologiques, les résultats ont été positifs, la mayonnaise saisie ne répond à aucune norme ni valeur nutritionnelle, de plus, avariée. Pour les besoins de l'enquête, la camionnette a été immobilisée tandis que son chauffeur a été conduit vers la brigade de Gendarmerie nationale. Celui-ci n'a pas trop tardé à tout déballer en dévoilant l'atelier de fabrication clandestine dudit produit. Le mandat de perquisition délivré, les gendarmes, en collaboration avec des éléments de la direction de commerce et la brigade de protection de l'environnement, ont lancé leur offensive qui s'est soldée par la saisie de 5257 pots de mayonnaise et 66 boites de moutarde avariés, impropres à la consommation. Dans la perquisition qu'ils ont opérée, les gendarmes sont tombés nez à nez avec 162 bidons d'huile de table que les tenants de cet atelier illégal utilisaient de matière première pour la fabrication de leurs «potions magiques». Une fois la procédure terminée, tous les mis en cause ont été présentés devant les tribunaux compétents pour les chefs d'inculpation de spéculation et stockage des produits alimentaires de première base, ont fait l'objet de détention préventive en attendant leur comparution en audience.