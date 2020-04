ORAN : Saisie de 11 quintaux de viandes impropres à la consommation

la brigade territoriale de sécurité routière de la Gendarmerie nationale d'Oran a effectué une saisie de plus de 11 quintaux de viandes blanches impropres à la consommation, avec l’arrestation d’une personne, a indiqué, jeudi, un communiqué du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Oran. C’est lors d’une patrouille, des éléments de la brigade de Ain El-Bia, au niveau de la Route Nationale RN 11 reliant la wilaya d’Oran à Mostaganem, qu’a été interceptée une camionnette. La fouille du véhicule a permis de découvrir 640 kg de viande rouge de veau. Une fois la viande soumise à l’examen du médecin vétérinaire, il s’est avéré, selon la même source, que celle-ci «était impropre à la consommation». Le conducteur du véhicule ne disposait ni d’un registre de commerce lui permettant d’exercer cette activité, ni d’un certificat vétérinaire attestant la provenance et la qualité de sa marchandise. Dans une autre opération, la quantité de 508,201 kg de viandes blanches également impropres à la consommation a été saisie par des éléments de la Gendarmerie nationale relevant de la brigade de Yaghmoracen. L’opération a été effectuée lors d’un contrôle de routine sur la RN 02 , où ils ont intercepté un camion de marque Hayfi, la fouille du véhicule utilitaire a permis de découvrir plus de cinq quintaux de viande de dinde . Un dossier judiciaire a été établi à l’encontre des contrevenants, pour «non-respect des règles d’hygiène sanitaire d’un produit de consommation», et «non possession d’une attestation sanitaire délivrée par un vétérinaire.