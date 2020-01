ORAN : Saisie de 02 quintaux de viande ovine impropre à la consommation

Les éléments de la Gendarmerie nationale à Oran ont procédé ce dimanche à la saisie de 02 quintaux de viande ovine impropre à la consommation destinée à la commercialisation, provenant des abattoirs clandestins de la commune de Hassi Bounif ,a-t-on appris de ce corps de sécurité. En effet, dimanche matin, lors d’une patrouille, des éléments de la brigade de protection de l’environnement de la Gendarmerie nationale ont intercepté une camionnette au niveau du chemin de wilaya (CW 74) reliant le village de Boudjemaa et la commune de Hassi Bounif dans la wilaya d’Oran. La fouille du véhicule a permis de découvrir plus de 200 kg de viande ovine qui s’est révélée impropre à la consommation, a-t-on indiqué. Il a été également noté que le conducteur du véhicule ne dispose pas d’un registre de commerce lui permettant d’exercer cette activité, ni de certificat vétérinaire ou autre autorisation sanitaire pour le transport de cette marchandise , a-t-on ajouté. Toute la viande a été saisie et le propriétaire a fait l'objet de citation directe auprès du magistrat instructeur près le tribunal compétent de la commune de Hassi Bounif.