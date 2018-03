ORAN : Saisie d'armes blanches à El-Barki

Le port d’armes blanches et la commercialisation prohibée de boissons alcoolisées, demeurent au lot des délits, que les services de sécurité traquent sans merci et finissent par arrêter les auteurs. A ce sujet, un fusil harpon, quatre couteaux de boucher, une épée, un fumigène et autres produits pyrotechniques ont été saisis par les éléments de la 23ème Sûreté urbaine après le démantèlement d'une bande de malfaiteurs qui activait dans cette zone. Celle-ci était composée de quatre individus âgés entre 20 et 29 ans et a été arrêtée suite à une enquête approfondie des policiers. Ils seront présentés au tribunal une fois les recherches achevées. Par ailleurs, les services de la 7ème Sûreté urbaine ont saisi dans le quartier de Sidi El-Houari ont arrêté trois personnes âgées de 20 à 28 ans pour détention de 750 unités de boissons alcoolisées de différentes marques en plus d'un montant d'un million de centimes provenant de ce commerce illicite.