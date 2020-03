ORAN S’IMMOBILISE CONTRE LE CORONAVIRUS : Fermeture des cabarets, salle des fêtes et hammams

Dans le cadre des mesures préventives prises contre la propagation du coronavirus, la cellule de communication de la wilaya d'Oran a indiqué qu’une note a été émise appelant à la fermeture de plusieurs types de commerces. En effet, le wali d'Oran, M. Djellaoui Abdelkader a instruit les « inspections territoriales du commerce » d’inciter les gérants de certains types de commerces de cesser leurs activités jusqu’au 5 avril prochain », indique la note. Les commerces concernés par cette instruction sont : les cabarets, les discothèques, les restaurants dinatoires, les salles des fêtes, les bains maures, les salles des jeux et les foires abritant les quinzaines commerciales. Il est utile de signaler que ces mesures sont strictes et sévères pour la protection et la prévention des citoyens oranais.