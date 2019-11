ORAN : Retrait de 580 permis de conduire et mise en fourrière de 185 véhicules

De sources dignes de foi, l'on apprend que les services de la sécurité routière ont intensifié leur contrôle ces derniers jours afin de minimiser les dégâts occasionnés par le non-respect du code de la route. Pas moins de 580 permis de conduire ont été retirés durant le mois dernier pour différentes infractions, dont l'excès de vitesse, les dépassements dangereux, le non-respect du stop, l'utilisation du portable lors de la conduite et la conduite en état d'ivresse. Dans ce registre, il a été procédé à la mise en fourrière de 185 véhicules et motos pour transport illicite de voyageurs, défaut de casque et conduite sur le tracé du tramway. Les agents de la voie publique ont procédé, dans le cadre de la réorganisation du transport urbain, à 1147 mises en sabots pour stationnement anarchique. Par ailleurs, 2 953 amendes forfaitaires ont été dressées à l'encontre des contrevenants. D'autre part, les policiers ont relevé 250 délits routiers et 150 infractions de coordination. En matière d'accidents de route, six morts et 52 blessés dans 43 accidents de la route durant le mois d'octobre dernier ont été enregistrés.