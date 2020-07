ORAN : Réquisition de 15 polycliniques pour les malades du Covid 19

Ces 15 polycliniques devront accueillir et prendre en charge en termes de consultations et prescriptions de traitements, les personnes suspectées d'être infectées par la Covid-19, a indiqué, Youcef Boukhari, chef de service de la prévention à la direction de la Santé d’Oran. Neuf daïras de la wilaya d'Oran auront leurs propres polycliniques de prise en charge des cas suspects de Covid-19, a-t-il précisé, ajoutant que la daïra d'Oran, la plus grande et la plus peuplée de la wilaya, s'est vu consacrée six polycliniques. Cette démarche a pour but d'externaliser les consultations et d'atténuer la pression sur les grands pôles hospitaliers en premières lignes dans la lutte contre le Covid-19 depuis près de 5 mois, a-t-on souligné. Pour le Dr Boukhari, les cas bénins peuvent se faire délivrer un traitement directement au niveau des polycliniques dès l'apparition des premiers symptômes. Les cas plus ou moins graves, soit les personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques (diabète, hypertension artérielle, cardiopathies, ..) ou d'insuffisances respiratoires, seront orientés directement vers le pôle hospitalier le plus proche."Cette action permettra d'atténuer la pression sur les personnels médical et paramédical des grands établissements hospitaliers déjà épuisés, mais aussi libérer beaucoup de lits d'hospitalisation réservés aux cas les plus graves». Une formation a été organisée ces derniers temps au profit des médecins généralistes de ces structures de proximité, sur l'accueil, le questionnaire épidémiologique et le traitement à proposer aux patients suivant les cas, a fait savoir notre même interlocuteur.