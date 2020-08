ORAN : Repêchage des corps de 2 noyés à Mersat El-Hadjadj et Aïn El-Turck

Les éléments de la protection civile d’Oran ont repêché, durant les dernières 48 heures, les dépouilles de deux noyés, de sexe masculin, au niveau des plages de Marsa El-Hadjadj et Aïn El-Turck. Les plongeurs de la protection civile ont repêché la dépouille d’un jeune, âgé de 26 ans, qui nageait en dehors des heures de surveillance au niveau de la plage "El-Firdaous " à Aïn El-Turck. Les recherches ont duré trois heures avant la découverte du corps sans vie, a indiqué à l’APS le capitaine Abdelkader Bellala. Les mêmes services ont repêché le corps d’un jeune, âgé de 17 ans, au niveau d’une zone rocheuse interdite à la baignade, non loin de la grande plage de Marsa El-Hadjadj, alors que la mer était agitée, a-t-on ajouté. Ces deux noyades portent le bilan des victimes à trois morts, après la noyade, le 16 août dernier au niveau de la plage "Coralès ", sur la corniche oranaise, d’un jeune. Celui-ci se baignait en dehors des heures de surveillance. Il est à noter que les services de la protection civile de la wilaya d’Oran ont mobilisé, après la décision d’ouverture des plages, dans le cadre de la saison estivale 2020, quelque 750 surveillants saisonniers et 66 professionnels, a-t-on fait savoir. Le nombre des plages autorisées à la baignade s’élève à 33 le long du littoral oranais de 18 km, qui s’étend de la grande plage (Marsa El-Hadjadj) à la plage de Madagh (Aïn El-Kerma), rappelle-t-on.