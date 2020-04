ORAN : Réouverture ‘’officieuse’’ de plusieurs cafétérias et bains-douches

En effet, il s’avère que ces villages lointains ont connu un pic d’activité dans les jours précédant l’escalade de la contagion. Dans ces secteurs plusieurs cafétérias ont repris leur activité de manière discrète, et recevant une clientèle fidélisée à l’intérieur. De même pour les bains douches, et autres commerces, concernés par le confinement partiel et le couvre-feu. Plusieurs de ces activités en violation avec les consignes de prévention en vigueur se trouvent à présent au cœur de nouveaux foyers de prolifération du Covid-19 et sont toujours en activité. Il en est de même pour certains propriétaires de commerces et fast-food qui aménagent leurs locaux pour vendre certains produits. Une situation inquiétante qui risque de mettre en échec le confinement et favoriser l’apparition de nouvelles zones de contagion dans la ville d’Oran . Afin de mettre un frein à cette escalade, la daïra d’Oran , épaulée par la Sûreté de wilaya s’est lancée dans une campagne d’inspection et d’d’identification de ces commerces en activité, notamment les cafétérias et bains douches. Il va sans dire que les établissements et commerces en violation avec les règles de confinement, feront l’objet de lourdes pénalisations, impliquant des amendes, des poursuites judiciaires et voire des peines de prison pour mise en danger de la vie d’autrui.