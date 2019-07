ORAN : Remise des clés de 620 logements sociaux

Dans une atmosphère de joie et de bonheur, la salle de la maison de la culture de la cité Belgaid a abrité une cérémonie de remise des clés de 300 logements sociaux aux familles détentrices de décisions de pré-affectations ont été relogées au pôle urbain de Belgaid. Cette journée commémorative de l’indépendance de l’Algérie, qui fête aussi la jeunesse, à savoir le 5 juillet, à été idéale pour ces attributions ”, a annoncé le wali d'Oran. Cette opération a été très appréciée par les 300 familles détentrices de pré-affectations, relevant de la commune d'Oran. Par ailleurs, 100 autres unités ont été distribuées dans le cadre de la formule ‘à points' au profit des familles de Hassi Benokba. Toujours à l'occasion de la fête de l'Indépendance, 183 logements LPA ont aussi attribués par les autorités locales ce qui porte le nombre global de près de 620 logements qui ont été attribués durant cette journée de fête du 5 Juillet. Par ailleurs, une 1re tranche de 2.800 logements de type location- vente sera distribuée le mois d'août prochain, au nouveau pôle urbain ‘’Ahmed Zabana’’ à Misserghine. Les autorités locales ont prévu la distribution avant la fin de l'année de 13.000 logements AADL. Une réunion d'évaluation du taux d'avancement des travaux de raccordement du chantier aux différents réseaux avait été tenue le mois dernier au siège de la direction du Logement et en présence des différents services dont la direction de l'Urbanisme et de la Planification, la direction des Ressources en eau, l'Agence AADL, le chargé du Logement au cabinet du wali d'Oran et des représentants des bénéficiaires du projet, au nouveau pôle urbain de Misserghine. Par ailleurs, l'année 2019 sera désormais l'année de la continuité de toutes les actions menées dans le secteur de l'Habitat. Toujours est-il que le Wali d’Oran a supervisé en date du 15 mai 2018, une cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires d’un quota de 434 logements sociaux au profit des citoyens de la commune de Bir El Djir ont été relogés au niveau du pôle urbain Commandant Djemii Ali à Belgaid et aussi la remise des clés de 129 logements de type promotionnel aidé ( LPA) au même pôle urbain. Les services de l'OPGI ont, également prévu d'en finir avec l'ancien programme du LSP avec la distribution de 100 logements LSP, au profit du corps de la Sûreté nationale répartis comme suit : 50 unités à El Kerma et 50 autres à Oued Tlélat. L'Office a été chargé de réaliser une tranche de 500 logements LPA, dans sa nouvelle version, au pôle ‘’Ahmed Zabana’’. La wilaya d'Oran a bénéficié de 2004 à fin 2018 de 177.654 logements, toutes formules confondues, dont 110.784 ont été réalisés, soit un taux de 62%, alors que 66.870 sont en cours de réalisation, a annoncé le secrétaire général de la wilaya lors de la dernière session ordinaire de l'APW d'Oran.