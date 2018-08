ORAN : Remise des clefs de 89 logements LPA et 200 fonal

Comme à l’accoutumée, la journée nationale du Moudjahid a été célébrée cette année sous le thème de la mémoire du grand Moudjahid Ahmed Zabana dans la daïra de Bethioua en présence des autorités locales et civiles de la wilaya d'Oran. A cette occasion, un rassemblement des membres de l'exécutif que conduisait le secrétaire général de la wilaya d'Oran a eu lieu devant la stèle des chouhada du chef-lieu de la daïra de Bethioua. Un dépôt d'une gerbe de fleurs suivi de la lecture d'une Fatiha en faveur les Chouhada a eu lieu en cette cérémonie de la journée du chahid. Par ailleurs, un vibrant hommage a été rendu au célèbre Chahid Ahmed Zabana. En effet, durant cette journée marquante de l’histoire de la guerre de libération nationale, correspondant au 20 août de chaque année, une cérémonie de remise de clés au profit de 89 bénéficiaires du programme LPA dans la daïra de Bir ElDjir , et des 200 aides à l’habitat rural dans la commune des deux daïras de Boutlélis et d'EsSenia, ont été organisées à la salle de la bibliothèque Cheikh Mehdi Bouabdelli relevant du chef-lieu de la daïra de Bethioua dans une ambiance conviviale de fraternité et surtout de reconnaissance en faveur de nos martyrs de la révolution.