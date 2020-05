ORAN : Remise de 139.000 bavettes aux Associations

Plus de 139.000 bavettes de protection médicale ont été remises par le wali d'Oran Djellaoui Abdelkader lors de la campagne de distribution de navettes à partir du quartier populeux d'El-Hamri en présence des autorités publiques de la wilaya d'Oran en plus d’une quantité de tissus pour la confection de bavettes en vue de leur distribution aux citoyens et ce, en application de la décision du port obligatoire du masque à partir de l’Aid El Fitr. «Nous avons livré 139.000 bavettes, en plus d’une quantité de tissus, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du comité scientifique national, pour passer à l’étape du port obligatoire du masque par les citoyens, les commerçants et au niveau des établissements publics», a indiqué le wali Djellaoui Abdelkader en marge d’une rencontre avec un nombre d’associations locales, ciblées par cette opération. Le chef de l’exécutif a fait état de la sélection d’un nombre d’associations actives de la wilaya, «réputées pour leur travail de solidarité, qui seront chargées de la distribution des bavettes au niveau des quartiers». Cette opération pilote a pour objectif principal de «relancer les opérations de sensibilisation au port de la bavette, avec l’ancrage de cette culture préventive dans l’esprit des citoyens», a ajouté M. Djellaoui prévoyant un «quota supplémentaire de bavettes, à l’avenir, au profit de la wilaya». D’autres mesures seront prises pour assurer la disponibilité des bavettes sur le marché local, dont l’encouragement de toutes les initiatives pour leur confection au niveau des entreprises locales, des maisons de jeunes et des centres de l’action sociale, où des ateliers seront dédiés à la confection de bavettes, après leur approvisionnement en tissus fournis par la wilaya, ou par des bienfaiteurs, a expliqué le wali. Pour soutenir l’opération, une nouvelle décision a été émise pour autoriser la reprise des commerces de vente des tissus et l’ouverture de nouveaux ateliers de couture à Oran qui seront encouragés à confectionner des bavettes «pour les fournir aux citoyens, en application des nouvelles instructions des pouvoirs publics». «Il est impératif d’axer sur l’action de solidarité dans la confection des bavettes, parallèlement aux opérations de sensibilisation des citoyens sur la nécessité de leur port pour sauvegarder la santé publique», a indiqué le chef de l'exécutif , soulignant que l’opération est appelée à «prendre une autre mesure après la décision du port obligatoire de la bavette». Le responsable a rappelé, par la même, l’initiative prise par les commissions de wilaya, depuis la déclaration de la pandémie du Covid-19, de « distribuer des bavettes et des produits désinfectants au niveau des bureaux de poste, des administrations et des marchés», a-t-il dit, signalant la poursuite des opérations jusqu’à l’éradication du virus.