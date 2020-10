ORAN : Réhabilitation des espaces publics

L’initiative entreprise par les services de la DVC (division d'hygiène de la municipalité) en coordination avec le mouvement associatif, entamée en fin de semaine, en présence du chef de l’exécutif, vient à point nommé pour donner un meilleur aspect aux espaces publics notamment, ceux des aires de détente et de loisirs. Ces espaces une fois dégagés des immondices et autres déchets jonchant leur sol, seront d’une meilleure disponibilité d’accueil pour les familles en quête de repos avec leur progéniture. Il importe de rappeler que ce ne sont pas les espaces de détente notamment les jardins publics et espaces forestiers qui manquent au chef- lieu de wilaya ,puisqu’il dispose de pas moins de trois jardins sans oublier celui du grand jardin de l'étang faisant face à la place du 1er novembre ex place d'armes ,la forêt urbaine de Murdjadjo; mais c’est leur entretien permanent qui fait défaut. Cette situation a engendré à la longue le cumul de déchets et autres mauvaises herbes, à tel point que les lieux sont désertés par les citoyens. Il demeure impératif que le mouvement associatif et la société civile s’impliquent davantage pour la prise en charge de ce problème d’hygiène de l’environnement, afin de donner un meilleur aspect à la ville d’Oran abritant près de 1,5 millions d'habitants, lui permettant de refléter l’image d’un chef- lieu de wilaya digne de ce nom en cette période estivale.