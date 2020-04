ORAN : Reconduction de confinement partiel jusqu'au 29 avril 2020

Le dispositif actuel de confinement ainsi que l’ensemble des mesures de lutte contre la pandémie du coronavirus ont été reconduits pour une période supplémentaire de dix (10) jours, jusqu’au 29 avril 2020 est maintenu pour la wilaya d'Oran, indique samedi un communiqué des services de la wilaya d'Oran. Le confinement partiel à partir de 15h00 jusqu’au lendemain à 07h00 du matin a été maintenue pour la wilaya d'Oran d'où la nécessité de respecter les règles préventives édictées en matière de confinement, de distanciation sociale et de mesures d’hygiène qui demeurent dans la situation actuelle les seules barrières de prévention à même de stopper la propagation du Coronavirus COVID-19 .Il est à souligner que le « non-respect de ces règles influera dangereusement sur la trajectoire de cette épidémie jusque-là contenue, car il a été prouvé l’existence d’une forte corrélation entre la propagation du COVID-19 et les négligences liées au comportement des citoyens .Conscients des impacts économiques et sociaux du confinement, les pouvoirs publics aspirent à ce que la présente reconduction des mesures prises permette de conforter les efforts déjà entrepris en vue d’endiguer cette épidémie. Cependant, cela ne sera possible que si les citoyens adhérents fortement à la discipline générale exigée par la situation. C’est la raison pour laquelle la vigilance citoyenne ainsi que l’esprit de responsabilité individuelle et collective constituent les seuls remparts possibles face à cette épidémie qui permettent l'allègement de mesure de confinement.