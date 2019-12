ORAN : Réapparition des actes de vol à Arzew

Une bande de malfaiteurs sévit en toute impunité dans les quartiers populeux du chef-lieu de la commune d'Arzew durant les nuits en cette période hivernale, s'attaque aux logements et à des maisons, surtout celles isolées ou dont les propriétaires sont absents à l’occasion qui sont cambriolées et les voleurs emportent tout ce qui est précieux ou possédant une valeur marchande : argent, bijoux, électroménagers et même les plus petits objets qui peuvent être écoulés sur le marché. Cette bande de délinquants armés de bouchia et armes blanches s’attaquent aux victimes. C’est le cas du propriétaire d’un café au niveau du quartier de la cité des jardins qui a été victime de ces visiteurs de nuit qui ont tout emporté, télé plasma, vidéo, même les petits outils de travail, massettes, truelles…Une plainte a été déposée par les victimes au niveau de la sûreté de daïra d'Arzew et une enquête est ouverte par les éléments de la police judiciaire pour identifier les membres de cette bande de malfaiteurs.