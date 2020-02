ORAN : Ras El-Aïn devient une décharge

Les habitants de Ras El-Aïn n'ont cessé d'interpeller les autorités concernées pour prendre les mesures qui s'imposent et éviter les incessants va-et-vient des camions qui rejettent toutes sortes de déchets, notamment les déblais. Il y a plus de deux mois et, suite à un constat faisant état de nouvelles constructions illicites érigées sur des sites désaffectés après les opérations de relogement, le wali d'Oran avait ordonné la poursuite des opérations de démolition de toutes les habitations désaffectées. Profitant des multiples opérations de relogement qui ont ciblé les sites des Planteurs, Ras El Aïn et Terrain Chabat, de nouvelles constructions illicites ont été érigées particulièrement au niveau du lieudit El Oued, Terrain Chabat, Terrain Gazelle et Terrain Si Ali. D'autres terrains ont été carrément transformés en décharge, créant d'énormes désagréments aux habitants mitoyens en attente d'un relogement. Selon des habitants du quartier des Planteurs, disposant de pré affectations, la majeure partie des sites désaffectés après les opérations de relogement ont été réoccupés par de nouvelles familles qui s'y sont installées dans la perspective de bénéficier d'un logement dans le cadre de l'opération spéciale les Planteurs.