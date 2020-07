ORAN : Protestation des habitants d’Aïn Turck contre la prostitution

Plus de 1700 signatures de pétitions ont été remises au procureur général du tribunal, ils demandent la fermeture des boîtes de nuit, hôtels, résidences et lieux de rendez-vous. En effet, les manifestants munis de drapeaux se sont rassemblés vers 14h devant la place, au centre-ville de Aïn Turck en présence d’un service sécuritaire exemplaire, en scandant les slogans habituels du mouvement populaire dénonçant les lieux de débauche notamment les boîtes de nuit et autres résidences et hôtels. Ils ont demandé le concours des autorités pour procéder à la fermeture simple de ces lieux de débauche, voire en d’autre terme l’exercice du plus vieux métier du monde qui a pris de l'ampleur dans cette côte balnéaire de la corniche Oranaise prise d'assaut par des bandes de malfaiteurs, individus dangereux recherchés et trafiquants de drogues et psychotropes qui aiment fréquenter ces boîtes de nuit moyennant la bouteille de Vodka au prix fort de 13.000.00 Da et la consommation de bière à partir de 600 et 800 Da en compagnie de jeunes filles à la recherche du gain facile. Pour cette fois-ci, nous avions pu recueillir uniquement les déclarations des manifestants sans citer les noms de ces lieux de débauche qui dérangent toute une population musulmane. , la prochaine fois nous y reviendrons avec un reportage complet sur ce désastre de la prostitution et de la débauche qui sévissent en toute impunité dans cette côte touristique. Les protestataires demandent l'intervention des pouvoirs publics pour arrêter ce massacre tout en déclarant qu'ils vont poursuivre leurs actions de protestation jusqu'à la fin. A noter qu’aucune mesure de protection contre le Coronavirus n’a été prise lors du Rassemblement, alors que le Virus continue de faire des morts chaque jour.