ORAN : Pose de la première pierre d’un complexe d’équitation

Dans le cadre de l’incitation à l’investissement privé, ce mardi, le wali d’Oran, M. Abdelghani Zaalane, a procédé à la pose de la première pierre d’un complexe d’équitation dans le cadre de l’investissement privé, en présence du président du Comité olympique algérien (COA), Mustapha Berraf. Sur une superficie de 3 hectares, ce projet d’un club sportif professionnel "Club oranais", sera réalisé au niveau de la commune d’El Kerma et sera doté de structures et d’équipements susceptibles de développer l’équitation. Selon notre source, ce complexe disposera également de deux pistes de courses et d’entrainement, de 100 étables de chevaux, d’une salle de sports équipée, d’une piscine, d’une résidence pour les cavaliers et d’autres commodités dont une salle de réunions de 400 places, d’une crèche, de restaurants et cafétérias. La réalisation des deux pistes de course est confiée à une société allemande spécialisée, qui a déjà réalisé des pistes pour les Jeux olympiques de Rio De Janeiro de 2016. Ce projet a nécessité un financement de l’ordre de 480 millions de DA et sera livré dans un délai de 12 mois et permettra la création entre 35 et 40 emplois directs outre d’autres postes indirects.