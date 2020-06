ORAN : Plus de 7000 taxieurs bénéficieront de l'allocation de 10.000 Da

La direction du transport de la wilaya d'Oran a recensé actuellement 500 taxieurs qui bénéficieront dans les jours à venir d'une aide à hauteur de 10.000 dinars chacun, pour avoir été impactés par les mesures de confirment en relation avec le coronavirus. Cette aide leur a été accordée sur les bases d'une demande formulée par les concernés et déposée dans les délais. Cette décision de compenser des taxieurs et chauffeurs activant dans le domaine du transport intervient après un mouvement de contestation organisé par des taxieurs ayant eu des difficultés à faire face, selon leurs représentants, aux exigences de la vie avec une absence de revenus durant trois mois d'affilée. Si des demandeurs ont formulé leur satisfaction après avoir confirmé leur inscription dans la liste de bénéficiaires, d'autres n'ont même pas déposé de demande en indiquant que cette aide est insignifiante par rapport aux pertes occasionnées par la paralysie totale de leurs activités. Sachant que pour la majorité d'entre eux, c’est tout simplement leur unique source de revenus qui est touchée. En effet 500 personnes parmi les chauffeurs de taxis individuels de la wilaya d’Oran, pourront une fois avoir confirmé leur nom sur la liste de la direction du transport, percevoir les 10.000 D.A au niveau du trésor public. 6500 autres chauffeurs de taxis de la wilaya d’Oran attendront leur tour, du fait que la wilaya compte 7000 taxis individuels. Le président de l’Union Nationale des transporteurs privés de l’Ouest, M. Cheikh Amar Noureddine, dira à ce propos, « 6500 chauffeurs de taxis répartis à travers la wilaya d’Oran n’ont toujours pas bénéficié de cette allocation, alors qu’ils se retrouvent face à de nouvelles dépenses pour reprendre l’activité. Ils doivent conformer leurs véhicules aux mesures sanitaires exigées par le premier ministre.». Notre interlocuteur a indiqué que « Les chauffeurs de taxis devront bénéficier à terme de 30.000 D.A soit, 10.000 D.A pour chaque mois d’arrêt forcé. Les 500 taxieurs chanceux dont les noms ont été affichés par la direction du transport qui a établi la liste, percevront l’indemnité du mois de mars seulement. A propos des mesures sanitaires imposées, M.Cheikh confiera, « autant les chauffeurs de taxi ont été contents d’apprendre la reprise du service, autant ils sont désolés de se voir infliger autant de conditions que la plupart refusent à appliquer.». Les chauffeurs de taxis, ont exprimé leur mécontentement, face à la décision de ne prendre qu’une seule personne par course. « Nous allons investir à nouveau en installant le plexi-glace, en achetant le gel hydro-alcoolique à mettre à la disposition du client, en désinfectant quotidiennement nos véhicules en sus de l’augmentation du carburant et le comble on nous exige de ne prendre qu’une seule personne par course c’est tout simplement nous dire de restez chez nous; ou aller vers l’informel. » dira un chauffeur de taxi.