ORAN : Plus de 560 passagers en provenance de la Turquie et d'Alicante en confinement

De source proche de la cellule de communication de la wilaya d'Oran, l'ont nous informe que les 563 passagers de deux vols en provenance d’Istanbul et d’Alicante en Espagne, arrivés vendredi après-midi à l’aéroport international ‘’Ahmed Ben Bella’’ d’Oran, ont été placés en confinement au niveau de plusieurs hôtels de la wilaya, Le premier vol, en provenance d’Istanbul, avait quelque 294 passagers à bord, a indiqué la source, précisant que ces derniers seront maintenus en confinement durant 14 jours au niveau des hôtels « El Maghreb El Arabi », « Le Président » et « Le Zénith ».Les passagers du vol en provenance d’Alicante, au nombre de 269, ont été, eux aussi, placés en confinement dans les hôtels « Liberté », « L’Express » et « Les Jasmins » pour la même durée.