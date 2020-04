ORAN : Plus de 50.000 colis de produits alimentaires récoltés par la wilaya

Le wali d’Oran Abdelkader Djellaoui, a effectué une sortie en compagnie des membres de la cellule de crise au niveau du chef lieu de la wilaya d'Oran pour s'enquérir de la situation des stocks des produits alimentaires récolté par la cellule de solidarité de la wilaya d'Oran ainsi que l'état d’avancement des différentes opérations d’aide aux nécessiteux. La cellule de solidarité en étroite coordination avec l’assemblée populaire de wilaya d'Alger ont réussi à collecter 50.000 colis de produits alimentaires stockés au niveau de trois dépôts situés dans les commues d’El Karma, Es-Sénia et au palais des expositions de M’dina El Jdida. Selon la déclaration du chef de l'exécutif ,cette importante quantité de lot d’aide va être distribué bientôt avant le ramadhan aux familles démunies n'ayant pas bénéficié de l’allocation de 10.000 DA octroyée aux personnes impactées par le confinement sanitaire à travers 130 zones d’ombres et le centre-urbain. Les listes des bénéficiaires de cette aide financière sont en cours d’élaboration par des commissions mises en place au niveau des délégations urbaines de la ville d’Oran et 25 communes. Les commissions sont présidées par les chefs de daïras et les P/APC en coordination avec les comités de quartiers. Le wali Djellaoui Abdelkader a rassuré la population impactée par cette crise sanitaire du soutien de l’Etat, notamment ceux privés de revenus depuis le début du confinement. Les colis distribués contiennent des produits alimentaires de première nécessité d’une valeur financière de 10.000 DA. Des catégories de travailleurs comme les agents de nettoiement devront, à leur tour, bénéficier de ces aides, a-t-on souligné.