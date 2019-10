ORAN : Plus de 4500 logements seront livrés le 1er Novembre

Pas moins de 4500 logements tous types confondus, dont LPA (logement promotionnel aidé) seront livrés le 1er Novembre a indiqué la directrice du logement de la wilaya d'Oran. La distribution se fera, selon la même source, dès l’achèvement de toutes les opérations de viabilisation.Concernant le logement rural, quelque 250 unités seront distribuées à leurs bénéficiaires, à travers toutes les communes. Selon la direction du logement, la wilaya a bénéficié d’un important programme dans ce sens destiné à la promotion des espaces ruraux et la fixation des populations locales. Parmi ces projets, figurent les logements de diverses formules des 2800 AADL, 170 logements sociaux pour les habitants du vieux bâti à El-Hamri et des logements LPA. La dernière visite du wali d’Oran sur les sites des chantiers a permis de faire le point sur l’avancement des projets et les contraintes qui pénalisent les travaux. Au nouveau pôle urbain de Oued Tlélat,, Abdelkader Djellaoui, a donné des directives fermes pour relancer les travaux des projets à l’arrêt d’ici la fin de l’année en cours. L’arrêt en question, concerne actuellement plus de 4.000 logements. Le wali d’Oran été catégorique dans la nécessité de lancer les appels d’offre rapidement, « des citoyens attendent leurs logements, les chefs de daïras doivent accélérer l’établissement des listes, si les logements sont prêts, ils seront remis à leurs bénéficiaires, sinon, des pré-affectations seront distribuées. « Nous avons eu le feu vert pour revenir au système des pré-affectations » dira le wali, qui a profité de la visite pour faire un tour sur le chantier des 8.000 logements pour voir de près l’état d’avancement des travaux. Il a dans ce cadre, émis plusieurs observations concernant le plan urbanistique du pôle, l’entrée, l’éclairage public, les espaces verts ainsi que la nécessité de la réalisation d’une sûreté urbaine pour assurer la quiétude aux citoyens. Toutes ces actions visent, a-t-on souligné, à mettre fin à la crise de logement à travers toute la wilaya qui enregistre actuellement une forte demande estimée à 80.000. Concernant l’habitat informel en dur, plusieurs quartiers défavorisés on été rasés et leurs occupants pris en charge. Cette problématique devenue par le temps alarmante et inquiétante a exigé l’application des décisions de démolition, assortie de recasement, a-t-on ajouté.