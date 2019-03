ORAN : Plus de 4000 foyers privés de gaz à Oued Tlélat

Ces derniers, sollicitent les autorités locales pour trouver une solution à leurs préoccupations. Les familles sont tenues de débourser des frais supplémentaires afin d'acquérir la fameuse bouteille de gaz l'hiver. La bouteille de gaz devient une denrée rare, surtout dans les villes reculées. Elle atteint même 500 Da dans certains cas. Cependant, il s’avère que, très souvent, notamment en saison hivernale, vu la large utilisation de la fameuse bonbonne, que la demande dépasse l’offre car même ceux qui sont raccordés au gaz naturel, pour une bonne partie d’entre eux, continuent d’utiliser leurs anciens réchauds, qui fonctionnent au gaz butane. . «Comment ce fait-il que les habitants situés à quelques kilomètres de notre village sont raccordés au gaz de ville et nous pas encore. On attend mais jusqu'à quand», se plaint à juste titre l'un des habitants qui a pratiquement perdu tout espoir de voir améliorer ses conditions de vie. Ces familles endurent les affres du froid glacial qui balaie la région depuis le début de l’hiver. Contraints à cet effet de se rabattre sur les bonbonnes de gaz butane avec tous les tracas de l’approvisionnement et du transport qui en résultent. Pis encore, dans ces contrées, la bonbonne de gaz butane devient parfois rare et les habitants sont contraints d’aller la chercher au chef-lieu lieu de la commune d’Oued Tlelat et El Kerma. La politique nationale, en matière d’énergie pour se défaire de la dépendance de la bonbonne de gaz est de plus visible sur le terrain, cette action initiée au niveau national évitera au citoyen la rude quête de la bouteille de butane et tous les dangers qu’elles véhiculent durant cette période hivernale.Nous souhaitons que la nouvelle équipe à l’APC d’Oued Tlelat se penche sur notre problème qui traîne depuis des années», indique un habitant de Chemalil.