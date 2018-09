ORAN : Plus de 300 familles relogées à Belgaïd

Actuellement, il y a, en effet, 20 000 logements sociaux en cours de réalisation. Ils seront affectés au fur et à mesure aux détenteurs de décisions de pré-affectation. Le chef de l’exécutif dira à cet effet que «ces opérations de relogement toucheront d’autres secteurs urbains à l’instar des quartiers d’El Hamri, Medioni, Ibn Sina, et hai Essanouaber ex les planteurs,» et d’ajouter : «Les logements seront attribués dès leur réception.» Concernant le mécontentement affiché par certains citoyens, il invitera ceux-ci à déposer des recours qui, dira-t-il, seront enregistrés et étudiés par une commission de daïra et, par la suite, par une commission de wilaya. Aucun citoyen ne sera opprimé. Si erreurs il y a, elles seront rattrapées», confiera-t-il. L’on saura en outre qu’une enveloppe financière de 2,5 milliards de DA a été débloquée pour entamer les travaux de viabilisation des programmes actuellement bloqués notamment ceux des 1 500 logements AADL. Ainsi et en prévision de l'opération de distribution de 11.500 logements sociaux, les responsables des services concernés par cette opération sont tenus, donc, de terminer l'étude des demandes et de ficeler la liste globale des bénéficiaires de cette formule. Notons par ailleurs, que 2.045 logements toutes formules confondues, ont été distribuées, en juillet dernier, lors de la visite du ministre des Transports, à Oran. Il s'agit, de1.015 unités de type «AADL», dans la localité d’Ain El Beida, 320 unités CNEP - AADL à Arzew, 312 logements (LPP) à Hayet Regency', 100 autres unités (LPA), au pôle urbain de Belgaid (Bir El Djir), et 50 logements, dans le cadre de l'ancienne formule LSP (Social participatif à Gdyel. D'autre part 622 certificats d'accès à l'aide pour l'habitat rural, dans les différentes daïras de la wilaya ont été distribués.