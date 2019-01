ORAN : Plus de 23 quintaux de kif saisis en 2018

Les services de la Gendarmerie nationale ont traité, durant l’année 2018, quelque 401 affaires de trafic de stupéfiants ayant conduit à la saisie de plus de 23 quintaux de résine de cannabis et plus de 20 grammes de cocaïne ainsi que plus de 25.000 comprimés de psychotropes, a-t-on appris du commandant du groupement territorial de la gendarmerie d’Oran. Le Lieutenant-colonel Ababssa Miloud a indiqué, lors d’un point de presse consacré au bilan des activités 2018 à Oran, que les unités du groupement ont enregistré 401 affaires de trafic de stupéfiants ayant conduit à la saisie de 2.305,54 kilos de kif traité et 20,4 grammes de cocaïne, ainsi que 25.239 comprimés de psychotropes. En outre, 312 personnes ont été placées sous mandat de dépôt, dans le cadre de ces affaires. Le même responsable a signalé une augmentation dans le nombre d’affaires et dans la quantité de kif traité saisie, contre une baisse de la quantité des comprimés de psychotropes, en comparaison avec l’année 2017. "Au cours de l’année d’avant, 352 affaires ont été enregistrées et une quantité de 1.240,42 kilos de kif traité saisis, ainsi que 0,8 gramme de cocaïne et 20.927 comprimés de psychotropes", a-t-il détaillé. M. Ababssa a attribué l’augmentation des affaires traitées et des quantités de stupéfiants saisies aux "grands efforts fournis par les unités dans la protection des citoyens et de l’économie nationale contre ces poisons", indiquant que "l’exploitation d’informations, quelque soit sa nature et sa source, et la célérité des éléments des différentes unités de son groupement a permis de réaliser ces chiffres".