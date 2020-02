ORAN : Plus de 20 milliards de centimes pour les cantines scolaires

Les services de la wilaya d'Oran viennent de débloquer une importante enveloppe financière pour la restauration scolaire de milliers d’enfants des zones déshéritées, dépourvues de toutes les commodités nécessaires à savoir : l'absence du transport mais surtout du chauffage en cette période hivernale .Ainsi dans un communiqué rendu public , les services de la wilaya d’Oran ont annoncé avoir débloqué la somme de 203 955 200,00 DA, provenant du Fonds de garantie et de solidarité pour les collectivités locales, pour améliorer les conditions de scolarisation des élèves du primaire, la restauration scolaire dans la wilaya d’Oran. En plus de ce montant, la wilaya a aussi engagé 170 000 000,00 DA, provenant du budget de la wilaya. Les écoles primaires ont toujours été sous la responsabilité des APC, et la situation à Oran, à chaque rentrée scolaire, montre l’étendue des défaillances notamment pour la restauration et les cantines scolaires à l'image de celles des sept écoles de la commune de Mers El Kebir qui n’ont pas gouter à la cantine scolaire depuis la rentrée des classes du 06 septembre jusqu'à ce jour . et malgré l'intervention du wali d'Oran Djellaoui Abdelkader, rien n'a été fait et les parents d'élèves sont dans l'attente d'une amélioration pour une meilleure prise en charge de leurs enfants scolarisés qui parcourent chaque jour que Dieu fasse des kilomètres à pied sans gouter à la restauration. A chaque rentrée, des parents dénoncent les repas froids servis aux élèves en plein hiver. Parfois un morceau de pain, un yaourt, un œuf, ou une portion de fromage sont servis en guise de repas. La wilaya d’Oran a, donc, décidé de financer des opérations de travaux d’aménagement pour améliorer la restauration dans 108 écoles primaires et 15 cantines scolaires. Ces travaux devraient être achevés pour la rentrée scolaire 2019/2020, indique le communiqué, qui n’évoque pas la question du chauffage dans les écoles et autres établissements scolaires qui restent aussi un gros problème dans ce secteur.