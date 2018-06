ORAN : Plus de 1000 logements AADL attribués fin Ramadhan

La deuxième phase d'Oran va être lancée prochainement avant la fin de ramadan au profit de plus de 1000 familles sur un total de 32000 qui bénéficieront de logements locatifs (AADL ) et sociaux locatifs, S’exprimant en marge d'une réunion de coordination au siège de la wilaya, après une visite d'inspection dans les chantiers M. Cherifi a précisé que les 1000 familles concernées par cette 2e phase sont les souscripteurs de logements de types AADL vont être relogés au site de Misserghine. En ce qui concerne les nouveaux sites de relogement, «les habitants déménageront dans les nouvelles cités qui disposent de toutes les commodités et d’infrastructures d’accompagnement, notamment celui des 1.200 logements de Bâtimats taliennes, qui seront relogés bientôt à Bir El Djir et ainsi qu’à Oued Tlelat pour ceux des 1000 familles sur les 3000 de Hai Senaouber ex les planteurs »a-t-il dit. M. Cherifi fait savoir aussi que 29000 logements de types AADL sur les 32000 programmés sont en cours d'achèvement. Le chef de l’exécutif de la wilaya a fait savoir dans ce contexte que pour les besoins de la wilaya d'Oran, l'opération de relogement, il a été décidé de distribuer pas moins de 29.000 logements dont 32.000 sont inscrits dans le cadre du logement locatif AADL. Les 5000 autres sont des LSP. «On doit continuer à multiplier les efforts afin d’atteindre l’objectif de faire d’Oran une capitale sans bidonvilles» a souligné M. Cherifi. Abordant la question des recours, le wali a indiqué que « les services des wilayas ont eu à examiner depuis 2014, plusieurs centaines de dossiers sur un total de 6000 requêtes environs dont seules 400 environs ont reçu une réponse favorable ». La vérification du fichier national du logement a permis ainsi de débusquer plusieurs dizaines de dossiers de propriétaires qui ont déjà bénéficié de logements AADL, ou propriétaires d’autres logements, certains ayant bénéficié d’aides financières octroyées par l’État, sans oublier des titulaires de permis de construire. Par ailleurs, M.Cherifi a fait savoir qu’après l’élimination de ce qui reste des bidonvilles, baraques , caves et de toute autre bâtisse défigurant la capitale de l'ouest El Bahia, les dossiers des habitants d’Oran vivant dans des conditions difficiles et souffrant d’exiguïté seront pris en charge. «Tous les dossiers des habitants de la wilaya d'Oran ayant souscrit au logement en raison de l’étroitesse de leur habitation seront pris en charge», a-t-il promis.