ORAN : Plus de 100 vétérinaires mobilisés au niveau des abattoirs

Pas moins de 100 vétérinaires dont la majorité travaillant pour leurs comptes et les autres travaillant dans le secteur public ont été progressivement mobilisés au cours de ce Ramadhan 2020, pour le contrôle de la qualité de la viande au niveau des abattoirs. Ce sont eux qui inspectent les lieux où sont abattus les ovins, bovins caprins et volaille, puis examinent les carcasses et des entrailles avant d’autoriser ou non leur mise à la disposition des bouchers et autres commerçants qui les écouleront sur le marché. Dispatchés à travers les 26 communes de la wilaya d'Oran, les vétérinaires mobilisés ont pour mission de protéger à la source les consommateurs et de leur éviter des mauvaises surprises découlant d’une quelconque maladie dangereuse pouvant se transmettre de l’animal à l’homme. Sur l’ensemble de l’année et avec des pics durant le Ramadhan, les vétérinaires contrôlent au niveau des abattoirs en moyenne 5200 quintaux environ de viande bovine, plus de 760 quintaux de viande ovine et quelque 530 quintaux de viande caprine. Il y a, aussi, le contrôle de la volaille et des viandes blanches qui sont opérés à divers niveaux et dont la quantité dépasse environ les 56.000 quintaux avec l’abattage de plus de 2 millions de sujets annuellement. Parallèlement à cela, les vétérinaires participent à des campagnes de vaccination contre la fièvre aphteuse, la clavelée, la brucellose ainsi que d’autres zoonoses touchant les bovins et les ovins. Bon nombre d’entre eux, sont conventionnés avec le secteur et effectuent des contrôles de viande issue de la fête de l’Aïd El Adha.