ORAN : Pénurie des masques protecteurs contre le Covid-19

En effet, depuis l’annonce des 07 cas enregistrés dans notre pays, la population Oranaise est à la recherche de masques protecteurs contre le Covid-19 , qui selon le témoignage des citoyens qui nous ont informés de la pénurie de ce produit qui était pourtant disponible moyennant la somme de 10 Dinars l’unité, ayant vite augmenter dans quelques pharmacies, qui ont profité de la situation pour augmenter les prix entre 50 et 80 Dinars l’unité, sachant bien que ces masques ne sont pas efficaces du fait qu’ils sont jetables et changeables toutes les 03 heures, selon les spécialistes. Les pharmaciens que nous avions sollicités nous ont indiqué que c’est les distributeurs de produits pharmaceutiques qui ont augmenté les prix de ces masques protecteurs introuvables dans l’ensemble des pharmacies et se vendent en catimini, selon les connaissances et la tête du client. Les effets de l’épidémie du Covid-19, qui ont déjà conduit au report de l’une des manifestations internationales les plus célèbres dans notre pays. Il s’agit du Salon international qui regroupe, chaque année à Oran, les professionnels du pétrole et du gaz. Le Napec (North Africa Petroleum Exhibition and Conférence), qui en est à sa 10e édition, a été reportée au 6 septembre prochain. Pour rappel, « la décision a été prise par prévention contre l’épidémie du coronavirus, mais aussi en raison des restrictions imposées aux voyageurs par de nombreux pays pour atténuer la propagation de la maladie», a expliqué un responsable du Napec, qui a indiqué que 650 professionnels du secteur du pétrole et du gaz, représentant 45 pays, devaient prendre part à cet important événement. Notons que les agences de voyages subissent de plein fouet la crise induite par la propagation du coronavirus dans le monde. A cause de l’épidémie de Covid-19, trois pays, et non des moindres, n’ont pas répondu présent au Salon international de la pièce de rechange et de la sous-traitance, qui se déroule depuis le 2 mars au Palais des expositions des Pins Maritimes. Il s’agit de la Chine, de l’Italie et de la Corée du Sud. La 4e édition du Salon international du textile, ‘’habillement cuir et équipements’’, qui s’est déroulée fin février à Alger a enregistré l’absence de 50 entreprises chinoises.