ORAN : Pas de report pour les jeux méditerranéens de 2022

Dans le cadre des préparatifs de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue en 2022, le directeur général du comité d’organisation des jeux méditerranéens (COJM) Oran-2022, M. Salim Iles a été reçu, par le ministre des affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum a-t-on appris d’une source bien informée de la wilaya d’Oran. M. Iles était accompagné d’une délégation, composée de, messieurs Yacine Arab et Nabil Chiali, présidents de commissions. Cette rencontre a été l’occasion de discuter des préparatifs des jeux, ainsi que de la promotion de cette édition des JM prévus à Oran à l’internationale. Le ministre a affirmé son soutien et la collaboration de ses services afin de faire de « cet événement international une réussite », selon les précisions de la même source. Rappelons que les membres du COJM sont à pied d’œuvre ces derniers temps, ils multiplient les sorties sur le terrain avant de s’enquérir de l’état d’avancement des chantiers des différentes infrastructures en cours de réalisation dans ce cadre. Le directeur général du comité d’organisation des jeux méditerranéens (COJM) Oran-2022, Salim Iles, a insisté, il y a quelques jours, sur les ondes de la chaîne 3 de la radio nationale, sur la nécessité de la livraison de tous les projets avant juin 2021. Le même responsable avait expliqué qu’il s’agit de la date fixée par le propriétaire des jeux, à savoir : le comité international des JM et que cela concernait le plan organisationnel. Sur le plan infrastructurel, M. Iles a souligné la nécessité de « tester » ces équipements en organisant des compétitions sportives « pour pallier à d’éventuelles carences. La préparation de la campagne de reboisement au niveau des infrastructures sportives de la ville était le principal thème à l’ordre du jour. Il faut aussi souligner que les Jeux Méditerranéens 2021 ont subi également la foudre du Coronavirus. Prévue en 2021 à Oran en Algérie, la compétition a été reportée d’une année. Ceci, pour qu’il n’y ait pas un trop plein de tournoi international dans une même période, puisque l’Euro et les JO 2020 vont désormais avoir lieu à l’été 2021.