ORAN : Panne technique au complexe de dessalement d’el-Mactaâ

Selon la source, des évaluations sous-marines des dommages sont toujours en cours, malgré les conditions houleuses défavorables. La société qui a rendu public un communiqué pour présenter ses excuses à la population affectée par cette force majeure, a tenu «à rassurer la population d'Oran et le voisinage que toutes les mesures ont été prises dès la constatation de l'incident et que la société travaille d'arrache-pied pour restaurer le flux normal de la production d'eau potable». Depuis quelque temps, des coupures d'eau répétées ont été diagnostiquées à travers des interventions à différents niveaux. La semaine passée une douzaine de communes de la wilaya d'Oran a été touchée par une perturbation dans l'alimentation en eau potable (AEP), suite à une panne au niveau de la conduite du système «MAO» qui assure l'acheminement de l'eau de la grande station de l'eau de mer d'El Mactaa pour approvisionner la partie Est de la wilaya d'Oran. Un projet, d'un coût de 1,5 milliard de dinars, devra résoudre définitivement le problème des coupures d'eau enregistrées durant les dernières années. La nouvelle opération a été inscrite à l'intitulé du secteur des ressources en eau d'Oran. En effet, la Société de l'eau et de l'assainissement d'Oran (SEOR) a annoncé il y a quelques jours l'inscription d'un projet sécurisant l'opération d'alimentation en eau potable. Il s'agit de la réalisation d'une deuxième conduite, indépendante de l'actuelle, pour le transfert de l'eau de la station de dessalement de l'eau de mer d'El Mactaa (Est d'Oran) vers les réservoirs. Les travaux seront bientôt lancés à Oran afin de mettre un terme aux coupures répétées qu'a connues la wilaya dernièrement. Les perturbations ont touché 12 communes, à savoir Sidi Benyebka, Gdyel, Hassi Mafsoukh, Hassi Benfriha, Bir El Djir, Hassi Bounif, Hassi Benokba, Aïn El Bia, Mersat El Hadjadj, Sidi Chahmi, Oued Tlélat et Boufatis.