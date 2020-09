ORAN : Opération de nettoyage et de curage des avaloirs

Les éléments de la division de la voirie de la commune d'Oran ont procédé au nettoyage et au curage des avaloirs au niveau des grands boulevards de la rue Mekki Khelifa et Moudjahidine Kheiter Bachir, ainsi que l’ensemble des réseaux routiers et autres évacuations des eaux pluviales, pouvant provoquer ainsi, d’importants dégâts tant sur le plan humain, que matériel. Cependant, c’est dans cette optique, que les services techniques communaux relevant de la wilaya d’Oran, ont accompli leur « mission » et ce, dans le cadre des diapositifs pris par la wilaya d’Oran. A cet effet, des brigades ont eu pour tâches , la prise en charge des opérations de curage des avaloirs et autres regards au niveau de la ville d’Oran et autres communes limitrophes, relevant d’El-Bahia. A voir des scènes déshonorantes et désolantes à la fois notamment en période hivernale, la situation n’est guère reluisante. Le cas le plus frappant est dans la commune d’Es-Senia, où à chaque hiver, on assiste à des situations des plus pénalisantes, lorsque la pluie aidant, pratiquement tous les avaloirs de la commune et des régions avoisinantes, sont rapidement obstrués créant ainsi, de véritables « piscines » ou plutôt bassins, où toute circulation routière et même piétonnière, devient impossible. L’exemple ou plutôt la scène la plus visible, se dessinait juste en face de l’EPSP d’Es-Senia. A noter, qu’actuellement, de grands travaux publics sont en cours au niveau du site précité, où la circulation automobile est difficile. Peut-être que les Ouled Sidi Khiar n’auront pas à vivre une telle situation pour la prochaine période hivernale et éviteront par la même, l’épreuve « décathlonienne ?».