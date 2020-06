ORAN : Nouveau rassemblement de Marocains devant le consulat du Maroc

En effet, plus d'une trentaine de familles marocaines bloquées en Algérie depuis plus de 2 mois, ont de nouveau manifesté devant le consulat du Maroc à Oran, pour revendiquer une prise en charge en cette crise sanitaire. Cela intervient au lendemain de l’opération de rapatriement lancée par les autorités marocaines qui ont programmé trois vols au départ d’Alger. La Royal Air Maroc a rapatrié 300 passagers. Des médias marocains ont également affirmé que le pont aérien entre l’Algérie et le Maroc se poursuivra pour rapatrier 300 autres Marocains, bloqués actuellement dans les circonscriptions consulaires de Sidi Bel Abbès et Oran. Néanmoins, aucune date officielle n’a été fixée, ce qui a incité les Marocains coincés dans la région ouest de l’Algérie à exprimer leur inquiétude et demander leur retour au Maroc le plus vite possible. Ils réclament aussi du consul du Maroc à Oran l’aide financière promise. En ce sens, les manifestants ont révélé à un média algérien que le royaume du Maroc avait décidé de leur octroyer une aide financière afin qu’ils puissent affronter la situation. Ils devaient bénéficier d’une aide de 5 000 dinars algériens par semaine en attendant leur retour au Maroc. Et ce sont les différentes représentations consulaires qui sont chargées de la remise de cette aide à leurs bénéficiaires. Mais d’après les personnes présentes sur place, le consul du Maroc à Oran n’a pas appliqué cette mesure. Ils affirment n’avoir reçu aucun sou. Ils ont ainsi exigé au responsable de rendre des comptes. Néanmoins, le consul du Maroc n’a pas daigné se présenter devant les protestataires comme la dernière fois. Ce qui n’a fait qu’exaspérer davantage les contestataires.